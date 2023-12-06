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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.23 14:30

Большой хоккей вернулся в Мурманск

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманск вернулся большой хоккей - клуб «Мурман» провёл первые домашние матчи в рамках XXXII Чемпионата России по хоккею с мячом. Это стало возможно, в том числе, благодаря поддержке Мурманского морского торгового порта, который остается одним из ключевых партнеров единственной мурманской команды, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта.

«Мурманский морской торговый порт был и остается ключевым партнером хоккейного клуба «Мурман». В этом году к этой работе активно подключилась Национальная транспортная компания, частью которой является наше предприятие. В преддверии сезона была проведена большая работа. В частности, заменены плафоны освещения на стадионе «Строитель». Это важно, чтобы команде было комфортно играть, а болельщикам - удобнее смотреть матчи», - подчеркнул директор по производству АО «Мурманский морской торговый порт» Виталий Власов.

Отличный лёд, красивая игра и радость спортивных эмоций – все это уже в первых домашних встречах смогли увидеть, испытать и оценить болельщики, которые поддерживают команду. Обновленный «Мурман» во главе с новым тренером Эдуардом Саксоновым постаралась не разочаровать своих поклонников. В первой игре с командой «СКА-Уральский Трубник» они взяли «сухую» победу со счетом 4:0, а во второй - кировской с «Родиной» вырвали ничью на последних минутах - 3:3.

«Благодаря помощи администрации Мурманской области, губернатора Андрея Чибиса, администрации Мурманска, а также наших спонсоров, которые помогают, команда существует и будет существовать, - сказал глава муниципального образования город Мурманск. - Пользуясь случаем, хочу призвать мурманчан приходить на домашние матчи «Мурмана» и поддерживать команду. Это очень важно для наших ребят».

«Мурман» - профессиональный хоккейный клуб из Мурманска. Выступает в Чемпионате России по хоккею с мячом среди клубов Суперлиги. Является самым северным в мире профессиональным клубом. Мурманский морской торговый порт - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне РФ, входит в Национальную транспортную компанию. ММТП обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире, внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253800%2Fwall-149919532_3541

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