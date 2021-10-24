Большой КВН снова стартовал в Мурманске

24 октября на сцене Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся полуфинал Мурманской региональной лиги КВН. За участие в финальной битве сражались восемь коллективов: «Имени Янковского», «Сверхразум», «Сборная КГМК», «Для Вас», «Сборная Алакуртти», «Сборная Заозерска», «Семейные ценности» и «Сборная учителей Мурманской области».

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе максимальная заполняемость зала составила 50%. Такие ограничения вызвали настоящий ажиотаж, билеты были раскуплены буквально в первые часы после того, как поступили в продажу.

– Если говорить о региональных турнирах, Мурманская лига КВН имеет большой авторитет: на наши игры очень часто приезжают именитые гости, – отметил директор МАУ МП «Дом молодёжи», депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой. – В частности, на сегодняшнем полуфинале присутствуют участники команд «Борцы» и «Неудержимый Джо» Юсиф Юсифов и Рухин Магеррамов.

Финалистами этого сезона стали команды: «Сверхразум», «Сборная КГМК», «Для Вас», «Сборная Алакуртти», «Сборная Заозерска» и «Сборная учителей Мурманской области».

Традиционно победитель финальной игры отправится на фестиваль международного союза КВН в Сочи.