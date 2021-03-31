Большой КВН снова в Мурманске

Менее двух недель осталось до фестиваля Мурманской официальной лиги КВН, игры запланированы на 9 и 10 апреля. На сцену Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выйдут лучшие юмористы города, области, а также гости из других регионов страны.

– Мурманские команды добиваются невероятных успехов в этой игре. За последние семь лет три заполярных коллектива шесть раз играли в Высшей лиге КВН и завоевывали награды самого высокого уровня, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Клуб веселых и находчивых является одной из базовых форм отдыха мурманчан, количество выступающих команд и болельщиков растет из года в год.

Прошлый год выдался непростым. Из-за пандемии осталась недоигранной региональная лига, а российские турниры постоянно переносились по срокам. Тем не менее на федеральном уровне прошлый сезон стал одним из самых успешных для заполярных КВНщиков: по итогам отборочных соревнований команды Мурманской области были приглашены в Высшую лигу Международного союза КВН, а также впервые – в Премьер-лигу и Международную лигу КВН.

– Мне очень приятно, что наш заполярный КВН за годы своего развития превратился из небольшого объединения людей в такую мощную и хорошо работающую структуру, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – У нас выстроена настоящая пирамида: играют дети, взрослые, уже появились ветераны КВН-движения.

В 2021 году в Высшей лиге мурманчане снова смогут увидеть знакомые лица. В составе объединенной команды «Неуловимый Джо» на сцену выйдут представители «Сборной Мурманска» и «Сборной Снежногорска. Мурманск. Столица Арктики». А в Премьер-лиге дебютирует молодая команда «Имени Янковского», представляющая Мурманск и Санкт-Петербург.

– Я уже более 18 лет играю в КВН, поэтому приглашение в команду «Неуловимый Джо» принял с большим удовольствием, – сказал участник мурманских команд КВН Герман Иванов. – Тот, кто хоть раз принимал участие в этой удивительной игре прекрасно знает, что уйти из КВН невозможно. Хочу пригласить северян на игры Мурманской официальной лиги КВН, приходите и поддерживайте свои любимые команды.