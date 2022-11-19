Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» отработал плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море

Большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левченко» вернулся в главную базу Северного флота город Североморск после выполнения плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцево море.

В первую очередь экипаж противолодочного корабля отработал взаимодействие с экипажами корабельных вертолётов Ка-27. Были выполнены взлёты и посадки корабельных вертолётов на ходу корабля, а также облёты большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Полёты прошли по установленному маршруту над акваториями морских полигонов Северного флота в Баренцевом море.

Также экипаж большого противолодочного корабля выполнил комплекс учебно-боевых задач по своему основному предназначению – по поиску и противодействию подводным лодкам.

БПК «Адмирал Левченко» проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения, а также 2 вертолёта Ка-27.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ранее экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали в Кольском заливе Баренцева моря посадки на палубу большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» на стопе.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12445893@egNews