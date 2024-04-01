Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота отработал стрельбы по береговым целям
Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота, выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, отработал поражение береговых целей главным артиллерийским комплексом – артиллерийской установкой АК-100.
Личный состав боевых расчётов корабля выполнил стрельбу по закрытой и видимой береговым целям, уничтожив наблюдательный пункт и огневую точку условного противника.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж корабля отработает поражение имитированных воздушных целей, обозначающих низколетящий самолёт, крылатую ракету, и иные средства воздушного нападения противника.
В целях безопасности район проведения артиллерийских стрельб в Баренцевом море и воздушное пространство над ними были заблаговременно закрыты для судоходства и полётов гражданской авиации.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12507069@egNews