Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота провёл тренировку в Баренцевом море

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» Северного флота провёл тренировку в морских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Экипаж корабля проверил функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования, оборудования связи. Также были проверены знания вахтенными офицерами и штурманской боевой части навигационных особенностей плавания в отдельных районах Баренцева моря.

Экипажи вертолётов Ка-27 смешанного авиационного корпуса провели облеты большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

На последующих этапах выхода также будет проведён ряд общекорабельных учений, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12503393@egNews