Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота провёл тренировку в Баренцевом море

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Левченко» провёл учение по противовоздушной обороне в морских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В рамках тренировки моряки-противолодочники отработали мероприятия по защите корабля от средств воздушного нападения условного противника. Корабельные боевые расчёты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов «Кинжал» выполнили боевые упражнения по поражению воздушных целей – парашютных мишеней.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, до возвращения в главную базу Северного флота экипаж БПК «Адмирал Левченко» отработает ряд элементов противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде и проведет тренировки по противолодочной обороне и маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12518059@egNews