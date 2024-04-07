Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

БПК Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Адмирал Левченко» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вчера выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.

В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море боевые расчёты артиллерийского комплекса корабля выполнили ведение стрельбы по морской цели и по имитированной воздушной цели.

Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства и полётов авиации районе Баренцева моря.

Несколькими днями ранее экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» отработал поражение береговых целей главным артиллерийским комплексом – артиллерийской установкой АК-100.

Личный состав боевых расчетов корабля выполнил стрельбу по закрытой и видимой береговым целям, уничтожив наблюдательный пункт и огневую точку условного противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, до возвращения в базу экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» также отработает ряд элементов по противолодочной обороне и маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12507944@egNews