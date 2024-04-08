Каждый шестой россиянин высоко оценивает семейную политику государства – «SuperJob»Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота выполнил поиск и атаку подводной лодки
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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.24 10:15

Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота выполнил поиск и атаку подводной лодки

На завершающем этапе тренировки боевой расчёт минно-торпедной боевой части, получив целеуказание, выполнил стрельбу из реактивной бомбовой установки РБУ-6000 и осуществил пуск практической торпедой по имитированной подводной цели.

В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач, большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота осуществил поиск и атаку подводной лодки условного противника в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Тренировка прошла в двухстороннем формате. Кораблю противодействовала одна из атомных подводных лодок Северного флота.

На первом этапе тренировки экипаж корабельного противолодочного вертолёта Ка-27, находящийся на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», осуществил взлёт с палубы корабля для выполнения противолодочных задач.

Лётчики отработали сбрасывание гидроакустических буёв, тем самым создав гидроакустическое поле на большой площади в акватории Баренцева моря. Затем лётчики применили гидроакустическую станцию, для уточнения координат подводной цели условного противника. Информация была передана на корабль, после чего корабль выдвинулся в указанный район.

На втором этапе тренировки корабельный расчёт гидроакустической группы корабля, обнаружив подводную цель условного противника, определил пеленг и дистанцию до неё.

На третьем этапе боевые расчёты центрального командного пункта корабля, получив информацию о подводной цели, обработали её и классифицировали контакт, как подводную лодку определенного типа и взяли её на сопровождение. Определив координаты подводной лодки и скорость её движения, выдали командиру корабля рекомендации о цели.

На завершающем этапе тренировки боевой расчёт минно-торпедной боевой части, получив целеуказание, выполнил стрельбу из реактивной бомбовой установки РБУ-6000 и осуществил пуск практической торпедой по имитированной подводной цели.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по предварительным итогам учения, экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» успешно выполнил все задачи по своему основному предназначению.

 

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508100@egNews

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