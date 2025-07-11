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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.25 09:30

Большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левченко» вышел в Баренцево море

БПК Северного флота «Адмирал Левченко» 10 июля вышел в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки. В Баренцевом море экипаж корабля проверил функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования и оборудования связи.

Лётчики корабельных вертолётов Ка-27 смешанного авиационного корпуса выполнили облеты большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

До возвращения в базу экипаж корабля также отработает ряд элементов противодиверсионной обороны и проведёт тренировки по противолодочной обороне и маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, БПК «Адмирал Левченко» – большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/4850925f-eca3-4aef-a7b5-7ebb0a1fcd74

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