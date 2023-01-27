Большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левченко» вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки

В ходе данного выхода в море экипаж противолодочного корабля отработает взаимодействие с экипажем спасательно-буксирного судна «Памир», а также с корабельными вертолётами армии ВВС и ПВО Северного флота. В том числе будут выполнены посадки и взлёты корабельных вертолётов с палубы корабля на ходу.

В море экипаж противолодочного корабля проверит функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования, оборудования связи. Также будут проверены знания вахтенными офицерами и штурманской боевой части навигационных особенностей плавания в отдельных районах Баренцева моря.

Во время выхода в море также будет сформирован отряд кораблей, в который помимо противолодочного корабля войдёт спасательный буксир. В составе отряда будут отработаны элементы совместного маневрирования и действия экипажа большого противолодочного корабля по организации охраны и обороны отряда кораблей на переходе морем.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, БПК «Адмирал Левченко» - большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12452728@egNews