Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

Большой противолодочный корабль (БПК) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Североморск» в рамках отработки плановых мероприятий боевой подготовки вчера вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач.

В ходе данного выхода в море с экипажем БПК будет проведено учение по противовоздушной обороне корабля от налёта авиации условного противника, роль которого выполнит противолодочный самолёт Ил-38. Расчётам артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые стоят на вооружении БПК, предстоит выполнить боевые упражнения по поражению воздушных целей — парашютных мишеней.

Как сообщает пресс-служба СФ, до возвращения в базу экипаж БПК «Североморск» также отработает ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и проведет тренировки по противолодочной обороне и маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.