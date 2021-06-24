Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по морской цели

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» отработал поражение надводного корабля условного противника с помощью артиллерии и зенитного ракетного оружия.

Стрельбы по морской цели в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море выполнили боевые расчёты 100-мм артиллерийских установок и зенитного ракетного комплекса «Кинжал» выполнили.

Учение прошло в плановом порядке в рамках курса боевой подготовки надводного корабля. Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» успешно справился с учебно-боевыми задачами, поразив морскую цель зенитной ракетой и артиллерией.

Как сообщает пресс-служба СФ, район выполнения стрельб в Баренцевом море был заранее закрыт для судоходства и полётов авиации.

После отработки боевых упражнений БПК «Вице-адмирал Кулаков» прибыл в главную базу Северного флота — Североморск.