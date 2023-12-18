Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

Сегодня большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач.

Планируется, что экипаж корабля проведет тренировки во взаимодействии с минно-тральными силами соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил и вертолётами Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

До возвращения в базу экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработает ряд элементов противодиверсионной и противолодочной обороны корабля и маневрирования в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, БПК «Вице-адмирал Кулаков» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения.

В этом году БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнял задачи в составе экспедиционной корабельной группировки Северного флота в Арктике.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12491708@egNews