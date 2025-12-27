Гострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в базу

26 декабря в Североморске состоялась торжественная встреча большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», который завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в базу.

Доклад об успешном выполнении поставленных задач экипажем корабля принимал начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота контр-адмирал Олег Гладкий. От имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова он выразил экипажу благодарность за успешное выполнение поставленных задач, а также поздравил североморцев с возвращением домой.

Дальний поход большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» продолжался более семи месяцев. За время дальнего похода экипаж корабля принял участие в различных учениях, в том числе во взаимодействии с моряками Балтийского флота в оперативном учении Военно-Морского Флота «Июльский шторм» и в совместном стратегическом учении «Запад-2025».

В море североморцы совершенствовали боевую подготовку и военно-морскую выучку, отработали десятки боевых упражнений по противолодочной и противовоздушной обороне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» продолжался 220 суток. За кормой большого противолодочного корабля осталось около 30 тысяч морских миль.

Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Вице-адмирал Кулаков» имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/97888431-eeb4-48fe-8d22-0bfa03d18739

