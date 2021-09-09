Большой противолодочный корабль «Североморск» открыт для посещения жителями Таймыра

Большой противолодочный корабль «Североморск», прибывший накануне, 7 сентября, в составе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота в порт Дудинка, 8 сентября открылся для посещения жителями Таймыра.

Военные моряки подготовили экскурсионные программы.

На вертолётной площадке противолодочного корабля для осмотра посетителями выставлен вертолёт Ка-27. На корабле предусмотрены специальные места для фотографирования. Подготовленные офицеры рассказывают гостям об истории корабля, его основных технических характеристиках и боевых возможностях.

Экскурсии на кораблях Северного флота проводятся с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Экскурсионные группы формируются в составе до 10 человек, для всех посетителей кораблей обязателен масочный режим и измерение температуры.

Как сообщает пресс-служба СФ, большой противолодочный корабль Северного флота будет доступен для посещения по 13 сентября. Пребывание моряков Северного флота на Таймыре вызывает большой интерес у местных жителей. В прошлом году в ходе экскурсионных программ на кораблях Северного флота в Дудинке побывало более 10,5 тысячи жителей Таймыра.