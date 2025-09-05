В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
Мурманская область. Арктика (16+)05.09.25 09:45

Большой противолодочный корабль «Североморск» отработал поиск подводных лодок в Северном Ледовитом океане

На втором этапе учения экипаж противолодочного вертолёта провёл поисковые действия с использованием опускаемой гидроакустической станции и выдал данные целеуказания на корабль. Боевые расчёты корабля выполнили стрельбу корабельным противолодочным ракетным комплексом условно.

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода, провёл учение по поиску подводных лодок условного противника в акватории Северного Ледовитого океана.

В ходе учения экипаж корабля отработал комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с использованием бортового гидроакустического вооружения, а также с применением палубной авиации – противолодочного вертолета Ка-27.

На первом этапе учения корабельный расчёт гидроакустической группы, с использованием корабельной подкильной поисковой станции кругового обзора и целеуказания «Полином», обнаружив подводную цель условного противника, определил пеленг и дистанцию. Корабельный боевой расчёт выдал командиру корабля данные о цели.

После чего боевой расчёт минно-торпедной боевой части корабля выполнил применение реактивной бомбометной установки по условному противнику.

На втором этапе учения экипаж противолодочного вертолёта провёл поисковые действия с использованием опускаемой гидроакустической станции и выдал данные целеуказания на корабль. Боевые расчёты корабля выполнили стрельбу корабельным противолодочным ракетным комплексом условно.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, все задачи тренировки были выполнены в полном объёме, личный состав показал слаженность действий и высокий профессионализм.

В составе отряда кораблей и судов Северного флота, выполняющего задачи арктического похода, действует большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283816

