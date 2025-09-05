Большой противолодочный корабль «Североморск» отработал поиск подводных лодок в Северном Ледовитом океане
Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода, провёл учение по поиску подводных лодок условного противника в акватории Северного Ледовитого океана.
В ходе учения экипаж корабля отработал комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с использованием бортового гидроакустического вооружения, а также с применением палубной авиации – противолодочного вертолета Ка-27.
На первом этапе учения корабельный расчёт гидроакустической группы, с использованием корабельной подкильной поисковой станции кругового обзора и целеуказания «Полином», обнаружив подводную цель условного противника, определил пеленг и дистанцию. Корабельный боевой расчёт выдал командиру корабля данные о цели.
После чего боевой расчёт минно-торпедной боевой части корабля выполнил применение реактивной бомбометной установки по условному противнику.
На втором этапе учения экипаж противолодочного вертолёта провёл поисковые действия с использованием опускаемой гидроакустической станции и выдал данные целеуказания на корабль. Боевые расчёты корабля выполнили стрельбу корабельным противолодочным ракетным комплексом условно.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, все задачи тренировки были выполнены в полном объёме, личный состав показал слаженность действий и высокий профессионализм.
В составе отряда кораблей и судов Северного флота, выполняющего задачи арктического похода, действует большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».
Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283816