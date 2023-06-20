Большой противолодочный корабль «Североморск» отработал взаимодействие с вертолётами в Баренцевом море

Большой противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Североморск», находящийся в Баренцевом море, в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки отработал взаимодействие с корабельными вертолетами.

Вертолётчики провели облеты БПК «Североморск» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Также экипажи вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка армии ВВС и ПВО Северного флота отработали элементы взлётов и посадок на палубу на ходу корабля.

В ходе лётной смены экипажи корабельных вертолётов Ка-27 выполнили более 50 посадок на вертолётную площадку большого противолодочного корабля, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12470884@egNews