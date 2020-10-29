Большой противолодочный корабль «Североморск» провёл тренировку с танкером «Сергей Осипов» в Северном море

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» провёл тренировку по пополнению запасов пресной воды и топлива от большого морского танкера «Сергей Осипов» в заливе Мори-Ферт Северного моря. При отработке передачи жидких грузов основное внимание было уделено соблюдению требований экологической безопасности и недопущения пролива топлива в море.

Экипажи корабля и судна переждали в заливе Мори-Ферт штормовую погоду в Северной Атлантике, где отряд выполняет поставленные задачи. Во время стоянки на якоре военные моряки также отработали учение по противоподводно-диверсионной обороне.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках совершенствования боевой и специальной подготовки личный состав отряда по борьбе с подводными диверсантами Кольской флотилии разнородных сил, участвующий в походе на БПК «Североморск», выполнил противодиверсионный водолазный осмотр подводной части корпуса корабля на предмет наличия следов применения диверсионных средств условного противника.

БПК «Североморск» вместе с танкером «Сергей Осипов» выполняет поставленные задачи в Северной Атлантике после участия в девятом походе арктической группировки Северного флота. С момента начала похода корабль прошёл более 10,5 тысячи морских миль. Его возвращение в базу ожидается в первой половине ноября.