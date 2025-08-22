Большой противолодочный корабль «Североморск» провёл в Северном Ледовитом океане учение по противовоздушной обороне

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», возглавляющего дальний поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота в акватории Северного Ледовитого океана, провёл учение по защите отряда кораблей от нападения условного противника с воздуха.

Тренировку по отражению налёта «вражеской» авиации провели с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением воздушных целей артиллерийскими установками большого противолодочного корабля. По целям военные моряки отработали артиллерийскими комплексами АК-630 и АК-100.

Расчёт командного пункта противовоздушной обороны выполнил ряд контрольных нормативов. Личный состав боевых постов отработал выдачу и прием целеуказаний, а также условное применение оружия самообороны корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в составе отряда действует большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов». За время выхода из главной базы Северного флота – города Североморска кораблями пройдено более 2400 морских миль.

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике.

Фото: https://mil.ru/news/864bd607-9845-4c08-8131-2406a8597c2d