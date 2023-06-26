Большой противолодочный корабль «Североморск» выполнил учебно-боевые задачи в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил ряд учебно-боевых задач в Баренцевом море.

Боевые расчёты корабля поразили морские цели из артиллерийских комплексов АК-100 и АК-630. Затем они выполнили стрельбу по воздушным мишеням и макетам плавающих мин.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж БПК отработал поиск подводных лодок с помощью бортовых гидроакустических средств, приведение в боевую готовность противолодочного оружия и атаку подводного противника.

Также моряки выполнили постановку пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы с целью уклонения от противокорабельных ракет и провели тренировку по противодиверсионной обороне корабля.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12471357@egNews