Большой противолодочный корабль «Североморск» выполнил в Баренцево море артиллерийские стрельбы

Большой противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Североморск» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил в Баренцево море ряд учебно-боевых упражнений, в том числе - артиллерийские стрельбы.

Стрельбы артиллерийским комплексом АК-100 по закрытым и открытым мишенным позициям, расположенным на берегу полуострова Рыбачий, экипаж противолодочного корабля выполнил из акватории Мотовского залива.

Здесь же моряки-противолодочники провели учения по минным постановкам и уничтожению плавающей мины.

Несколькими днями ранее экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море отработал учение по противовоздушной обороне корабля от налёта авиации условного противника. Боевые упражнения выполнили расчёты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые стоят на вооружении больших противолодочных кораблей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, районы проведения стрельб были заблаговременно закрыты для судоходства и полётов авиации.

В ближайшее время экипаж БПК «Североморск» отработает взаимодействие с корабельными вертолётами Ка-27, которые будут осуществлять вылеты с палубы корабля.