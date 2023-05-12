Большой противолодочный корабль «Североморск» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

Сегодня большой противолодочный корабль (БПК) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Североморск» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач.

Несколькими днями ранее экипаж БПК «Североморск» отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе, проведением допуска корабля к выходу в море.

В море личный состав БПК отработает боевую и повседневную организацию, проведет ряд внутрикорабельных учений.

В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж противолодочного корабля приступил к плановой проверке систем и механизмов.

На первом этапе была проверена работа радиотехнических средств вооружения БПК в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей.

В рамках данного выхода в море моряки-противолодочники проведут учение по противовоздушной обороне корабля от налета авиации противника.

До возвращения в базу экипаж БПК «Североморск» также отработает ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и проведет тренировки по противолодочной обороне и маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, БПК «Североморск» проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения.

В последние годы БПК Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12467113@egNews