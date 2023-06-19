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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.23 19:05

Большой противолодочный корабль «Североморск» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

Сегодня большой противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Североморск» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач.

В рамках данного выхода в море моряки-противолодочники выполнят артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и морским целям. В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море боевые расчёты 100-мм артиллерийского комплекса отработают ведение стрельбы по морской цели и по имитированной воздушной цели.

Несколькими днями ранее экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе, проведением допуска корабля к выходу в море.

До возвращения в базу экипаж БПК «Североморск» также отработает ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и проведет тренировки по противолодочной обороне и маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, БПК «Североморск» – большой противолодочный корабль проекта 1155.  Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12470811@egNews

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