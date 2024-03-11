Сегодня большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота вышел в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки.

Перед выходом в полигоны боевой подготовки экипаж корабля проверил функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования и оборудования связи.

При выполнении мероприятий по приготовлению корабля к бою и походу корабельные боевые расчеты отработали нормативы по переводу оружия и технических средств корабля в различные степени боевой готовности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, уже в море лётчики корабельных вертолётов Ка-27 смешанного авиационного корпуса выполнили несколько облётов большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Также экипажу корабля предстоит отработать ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, боевую и повседневную организацию, а также совершенствовать морскую выучку.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504110@egNews