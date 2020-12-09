Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота зашёл в Баренцево море

Вчера большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота, выполнявший задачи дальнего похода в Средиземноморье и Атлантике, зашел в акваторию Баренцева моря. В ближайшее время экипаж корабля отработает ряд плановых задач боевой подготовки, в том числе полеты противолодочных вертолетов Ка-27 и взаимодействие с другими кораблями Северного флота.

По завершении выполнения задач БПК «Вице-адмирал Кулаков» зайдет в пункт постоянного базирования.

Как сообщает пресс-служба СФ, главную базу Северного флота — Североморск — БПК «Вице-адмирал Кулаков покинул в начале июля. Затем корабль принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте.

В конце ноября БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнил поставленные задачи в Атлантическом океане и Северном море, а с августа по ноябрь действовал в Средиземном море.

За время дальнего похода корабль прошел более 30 тыс. морских миль, совершил деловые заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и в Сирию.