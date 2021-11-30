Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Баренцево море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил выполнение учебно-боевых задач в Норвежском и совершил переход в Баренцево море. В ближайшие дни корабль вернётся в пункт постоянного базирования – город Североморск.

В конце прошлой недели в базы прибыли другие участники похода отряда боевых кораблей и судов обеспечения в дальнюю морскую зону – спасательное буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Академик Пашин». В течение четырёх месяцев они выполняли задачи совместно БПК «Вице-адмирал Кулаков» в Атлантике и Средиземном море.

Как сообщает пресс-служба СФ, дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из Североморска. Экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды боевой подготовки в Атлантике.

С 18 августа по 23 сентября североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также приняли участие в ряде учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем.

В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. Они досмотрели несколько гражданских судов и обеспечили безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии.

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 28 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.