Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Норвежское море

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» совершает межфлотский переход на Балтику. Корабль вышел из главной базы Северного флота - Североморска - 13 июня, прошёл Баренцево и вошёл в Норвежское море. Его плавание проходит вдоль побережья Скандинавского полуострова в благоприятных гидрометеорологических условиях.

Перед выходом в море экипаж корабля в течение двух недель отрабатывал мероприятия на рейде Кольского залива и в Баренцевом море, проходя обязательный карантин. Каждый член команды успешно прошёл двойное тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, перед выходом корабля в море на нём состоялось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России, которое назначено на 1 июля. Своё избирательное право реализовал каждый военнослужащий из числа отправившихся в морской поход.