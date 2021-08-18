Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Средиземное море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, вошёл в Средиземное море. Сегодня ночью он прошёл пролив Гибралтар. Корабль держит курс в восточном направлении.

В ближайшее время североморцы сделают остановку в точке якорной стоянки в море Альборан для пополнения запасов.

В Средиземном море корабль будет действовать в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Как сообщает пресс-служба СФ, из главной базы Северного флота города Североморска «Вице-адмирал Кулаков» вышел 28 июня. Его экипаж принял участие в Главном военно-морском параде, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантическом океане в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.