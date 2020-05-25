Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вышел в море после восстановления техготовности

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море для проверки работоспособности машин, механизмов, бортовых радиотехнических систем и вооружения после планового текущего ремонта. В течение нескольких недель корабль проходил ремонт и докование на судоремонтных предприятиях в Мурманске.

Выход корабля в Баренцево море продлится несколько дней. За это время экипаж БПК проведёт необходимые замеры технических параметров, в том числе скорости хода, выполнит ряд учений по отработке корабельной организации и управлению оружием, а также борьбе за живучесть корабля, его оружия и технических средств по различным вводным.

По возвращении в базу экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» приступит к подготовке к летнему периоду обучения, который начинается в Вооружённых силах России с 1 июня. Во время летнего периода кораблю предстоит выполнение ряда важных задач на различных морских театрах.

Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Вице-адмирал Кулаков» входит в состав бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, базирующейся в г.Североморске. Корабль является постоянным участником дальних походов в Атлантический, Индийский океаны и Средиземное море, а также в Арктику. Входит в состав арктической группировки флота. Принимал участие в первом Главном военно-морском параде, посвящённом Дню ВМФ, в Кронштадте. Неоднократно участвовал в международных военно-морских учениях, испытаниях новых образцов вооружения и военно-морской техники, а также авиации.

Как сообщает пресс-служба СФ, корабль оснащён современным противолодочным минно-торпедным и ракетным оружием, артиллерией, системами ПВО и РЭБ, радиотехническим и гидроакустическим вооружением. Способен нести два вертолёта Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном оснащении.