Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» завершил дальний поход и прибыл в Североморск

Сегодня большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск. Вместе с ним вернулись средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Алтай».

На завершающем этапе похода в Норвежском и Баренцевом морях БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал попутный поиск подводных лодок с применением гидроакустического вооружения.

С возвращением из дальнего похода военных моряков поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что БПК «Вице-адмирал Кулаков» является одним из самых активных участников дальних походов в различные районы Мирового океана — не только в южные широты, но и в Арктику. Командующий флотом подчеркнул, что все поставленные перед экипажем задачи выполнены достойно.

Дальний поход большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» продолжался более пяти месяцев. На первом его этапе экипаж принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде в Финском заливе, а затем — в межфлотском учении на Балтике и в Северном море.

С августа по ноябрь БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в Средиземном море. Там он провёл более 10 учений по поиску подводных лодок, в том числе во взаимодействии с другими кораблями ВМФ России.

По возвращении из Средиземного моря североморцы отработали поставленные задачи в Северном море и в Атлантике северо-западнее Британских островов.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего за время похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 30 тыс. морских миль и совершил деловые заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и в Сирию.

Поход проходил под флагом начальника штаба бригады противолодочных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика, который во время плавания был назначен командиром этого соединения.