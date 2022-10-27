Большой спорт в маленькие населённые пункты. В Алакуртти открыли многофункциональную спортивную зону

В Алакуртти теперь есть современная зона для занятий спортом в любое удобное время. На площадке установлены уличные тренажеры, подходящие для жителей разного возраста и уровней подготовки, а также физкультурно – оздоровительный комплекс с ограждением для командных игр (мини-футбол, баскетбол). На всей территории спортивного объекта уложено качественное травмобезопасное покрытие.

Проект реализован региональным Министерством градостроительства и благоустройства и АНО «Центр городского развития Мурманской области» в рамках масштабного обновления детско-спортивных комплексов народной стратегии «На Севере – жить. 2030», созданной по инициативе губернатора Андрея Чибиса на основании пожеланий жителей региона, и региональной государственной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Всего в 2022 году в регионе планируется установить 73 детских игровых и спортивных комплексов, в том числе 6 с инклюзивным оборудованием, сообщило Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru