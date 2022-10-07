«Большой Вудъявр» – в числе номинантов Национальной премии «Горы России»: поддержать курорт в онлайн-голосовании можно до 15 октября

При поддержке Ростуризма в стране впервые проводится Национальная премия «Горы России». В числе номинантов – объекты из Мурманской области. Победителей выберут по итогам народного онлайн-голосования, которое продлится до 15 октября.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» представлен в номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт Северо-Западного ФО»; «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха»; «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города («домашний курорт»)».

Кировская спортивная школа Олимпийского резерва (Кировская СШОР) по горнолыжному спорту представлена в номинациях: «Самый событийный горнолыжный курорт в России»; «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города («домашний курорт»)».

Чтобы поддержать Мурманскую область в Национальной премии «Горы России» нужно:

Перейти на сайт нашигоры.рф/award-vote; Выбрать объекты в предложенных номинациях; Заполнить форму для голосования (понадобится только адрес электронной почты); Подтвердить свой выбор.

Как сообщает региональный комитет по туризму, цель премии – развитие горнолыжного туризма и продвижение культуры активного отдыха в горах с созданием единой платформы отрасли, где представлены все горнолыжные курорты и комплексы России.

Фото: https://gov-murman.ru