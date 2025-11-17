«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерстваТри редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.11.25 13:10

«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерства

В этом году в конкурсе Национальной премии «Горы России» приняли участие более 350 горных и горнолыжных курортов и комплексов, а также горных отелей, расположенных по всей стране. Победители премии определялись народным голосованием, которое проходило на её официальном сайте с 15 августа по 15 октября.

По его итогам горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» был признан победителем в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Северо-Западного федерального округа».

- Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» становится обладателем Национальной премии «Горы России» в различных номинациях уже в четвертый раз. Эта традиция лидерства – плод усилий высокопрофессиональной команды курорта, инвестиций компании «ФосАгро», а также отражение признания среди поклонников активного зимнего отдыха по всей стране, - отметил, комментируя победу в премии, директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко. – Со своей стороны мы совместно с правительством Мурманской области, с помощью федеральных инструментов поддержки продолжим упорно работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры курорта, развитием того уникального потенциала, которым природа щедро одарила Хибины.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» - якорный объект горно-туристического кластера «Хибины». Он включает в себя одноименный аэропорт, SPA-отель «Тирвас», сеть объектов размещения и общественного питания в Кировске и Апатитах, а также центр активного отдыха «Северное сафари». На развитие инфраструктуры кластера компания «ФосАгро» уже направила более 25 млрд рублей.

Минувшим летом сотрудники курорта «Большой Вудъявр» подготовили профили трасс для ещё более безопасного и комфортного катания, провели работы по модернизации системы освещения на отдельных трассах. Уже традиционно обновлено снаряжение в прокате, расширяется сеть точек питания на курорте и повышается квалификация сотрудников службы сервиса.

Напомним, что в ноябре прошлого года курорт был признан победителем Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города».

 

 

Фото предоставлено пресс-службой горнолыжного курорта «Большой Вудъявр».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара США поднимается по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»