«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерства

В этом году в конкурсе Национальной премии «Горы России» приняли участие более 350 горных и горнолыжных курортов и комплексов, а также горных отелей, расположенных по всей стране. Победители премии определялись народным голосованием, которое проходило на её официальном сайте с 15 августа по 15 октября.

По его итогам горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» был признан победителем в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Северо-Западного федерального округа».

- Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» становится обладателем Национальной премии «Горы России» в различных номинациях уже в четвертый раз. Эта традиция лидерства – плод усилий высокопрофессиональной команды курорта, инвестиций компании «ФосАгро», а также отражение признания среди поклонников активного зимнего отдыха по всей стране, - отметил, комментируя победу в премии, директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко. – Со своей стороны мы совместно с правительством Мурманской области, с помощью федеральных инструментов поддержки продолжим упорно работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры курорта, развитием того уникального потенциала, которым природа щедро одарила Хибины.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» - якорный объект горно-туристического кластера «Хибины». Он включает в себя одноименный аэропорт, SPA-отель «Тирвас», сеть объектов размещения и общественного питания в Кировске и Апатитах, а также центр активного отдыха «Северное сафари». На развитие инфраструктуры кластера компания «ФосАгро» уже направила более 25 млрд рублей.

Минувшим летом сотрудники курорта «Большой Вудъявр» подготовили профили трасс для ещё более безопасного и комфортного катания, провели работы по модернизации системы освещения на отдельных трассах. Уже традиционно обновлено снаряжение в прокате, расширяется сеть точек питания на курорте и повышается квалификация сотрудников службы сервиса.

Напомним, что в ноябре прошлого года курорт был признан победителем Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города».

Фото предоставлено пресс-службой горнолыжного курорта «Большой Вудъявр».