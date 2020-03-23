«Большой Вудъявр» временно закрывается

С понедельника, 23 марта, горнолыжная база «Большой Вудъявр» в Кировске приостанавливает работу. Таким образом получится полностью обеспечить требование постановления губернатора Мурманской области по запрету массового скопления людей свыше 50 человек – это необходимо, чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить распространение коронавирусной инфекции.

Руководство курорта, администрация города и региональный оперативный штаб просят с пониманием отнестись к этому непростому решению. Вернуть деньги за купленные скипасы можно в кассах комплекса, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.