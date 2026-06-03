«Большой Вудъявр» за сезон посетили 472 тысячи гостей

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» объявил о закрытии сезона катания 2025/2026 годов. Он продлился 194 дня – больше, чем на любом другом российском горнолыжном курорте в прошедшем сезоне на дату закрытия склонов. За это время курорт посетили 472 тысячи гостей, что на 5% больше показателя предыдущего сезона.

- Прошедший сезон стал для нас во многом необычным из-за капризов небесной канцелярии. При этом поздняя осень и ранняя весна не существенно сказались на продолжительности сезона. Зима выдалась не очень снежная, система искусственного освежения отработала на все 100 процентов. В течение этой зимы мы вновь отметили расширение географии наших гостей, продолжает расти поток туристов из стран Юго-Восточной Азии, но и, конечно, с развитием внутреннего туризма мы отмечаем рост средней загруженности курорта: этот показатель составил 2470 гостей в день против 2350 сезоном ранее. При этом мы отмечаем значительный рост спроса на услуги курорта в «низкий» сезон – во второй половине января и в феврале. Это был серьёзный вызов для инфраструктуры курорта и всех его служб. Однако, мы с ним достойно справились, - сообщил директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» - якорный объект горно-туристического кластера «Хибины», который включает в себя также аэропорт Хибины, санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», панорамный ресторанный комплекс «Плато», а также целый ряд других объектов индустрии гостеприимства и досуга, расположенных в Кировске и Апатитах. На развитие туркластера «Хибины» компания «ФосАгро» уже направила более 25 млрд рублей.

В межсезонье на «Большом Вудъявре» планируется проведение работ по благоустройству территории – как на центральной площади курорта, так и на вершине Айкуайвенчорр. Летом сотрудники курорта «Большой Вудъявр» подготовят профили трасс для ещё более безопасного и комфортного катания, проведут работы по модернизации системы освещения на отдельных трассах. Уже традиционно обновится снаряжение в прокате, сотрудники службы сервиса пройдут курсы повышается квалификации. При этом, для гостей Хибин летом будут доступны экскурсионные подъёмы, а также посещение панорамного ресторанного комплекса «Плато».

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Большой Вудъявр».