Большой зал городского Дворца культуры в Полярных Зорях откроется после ремонта в начале 2021 года

Открытие большого зала городского Дворца культуры в городе Полярные Зори запланировано на февраль 2021 года, сейчас там завершаются ремонтные работы. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки в муниципалитет заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой.

Учреждение по праву считается точкой притяжения для полярнозоринцев и центром общения и активного отдыха местных жителей. Дворец культуры предоставляет широкий выбор творческих направлений для горожан: хореография, театр, вокал. В нем работает 18 клубных формирований, 12 из которых – коллективы самодеятельного творчества. Семь коллективов носят звание «Народный самодеятельный коллектив», а один коллектив является «образцовым».

Ремонтные работы во Дворце культуры начались в сентябре 2019 года, сейчас обновление учреждения находится в стадии завершения. В 2020 году за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт и приобретение оборудования в зрительный зал учреждения было направлено 68,2 млн рублей.

«Посещение оставило очень приятные впечатления, – отметила заместитель губернатора Елена Дягилева. – Обновленный зрительный зал вмещает в себя 513 мест, здесь установлено новое звуковое оборудование, проведено отопление. Посещаемость составит более 70 тысяч человек в год. Важно отметить, что и градообразующее предприятие оказало поддержку – в частности, закупило на собственные средства кресла для посетителей. Здесь не собираются останавливаться на достигнутом, в будущем во дворце продолжатся ремонты пространств, предполагается и обновление фасада здания».

Как сообщает региональное Министерство культуры, городской Дворец культуры – не единственное учреждение в муниципалитете, которое коснулись обновления. В рамках нацпроекта «Культура» в областном бюджете уже предусмотрены 11,2 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов Детской школы искусств города Полярные Зори.

Кроме того, министерство культуры Мурманской области внесло предложение о том, чтобы предусмотреть в областном бюджете средства на ремонт Детской школы искусств и Дома культуры в посёлке Африканда, а также разработать проектно-сметную документацию реконструкции Центральной городской библиотеки Полярных Зорь.