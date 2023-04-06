Бомбометание по надводным целям: лётчики-истребители морской авиации Северного флота отработали боевое применение на полигоне

В рамках проведения лётных тактических учений лётчики-истребители корабельного истребительного авиационного полка морской авиации Северного флота выполнили боевое применение на авиационно-воздушном полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря.

В ходе проведения учения экипажи истребителей Су-33 выполнили бомбометание по надводным целям, а также отработали действия по обнаружению и перехвату самолетов условного противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в учениях приняли участие лётчики из числа молодого пополнения, которые продолжают совершенствовать боевую выучку и слаженность действий в воздушном пространстве Заполярья.

Учения на авиационном полигоне Тимур носят плановый характер и продлятся до конца недели.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12463065@egNews