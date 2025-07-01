Борьба с браконьерством в Мурманской области находится на особом контроле губернатора

Вчера в ходе оперативного совещания заместитель губернатора Мурманской области – министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина доложила об усилении борьбы с браконьерством в рамках стратегического плана Мурманской области «На Севере – жить!». В ходе доклада она подробно осветила повышение эффективности контроля над соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды.

«Особое внимание было уделено усовершенствованию численности инспекторов и улучшению организации патрулирования ключевых районов. Так, по поручению губернатора Андрея Чибиса была увеличена численность сотрудников регионального центра лесного и экологического контроля, которым предоставлены дополнительные полномочия по осуществлению охотничьего надзора», – отметила Ксения Зинатуллина.

Совместно с Североморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству разработаны планы оперативной работы, направленные на защиту водных биоресурсов. За текущий год проведено уже 295 рейдов, выявлено 199 нарушений правил рыболовства и 80 нарушений правил охоты. Особое внимание при осуществлении контроля уделяется рекам Печенга, Титовка, Ура, Западная Лица, Кола, Воронья, Варзуга, Колвица и Умба, которые являются важными местами нереста ценнейших видов рыбы, включая атлантический лосось и горбушу.

Кроме того, особое внимание уделяется популярным среди туристов особо охраняемым природным территориям, таким как природные парки «Териберка», «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Сейдъявврь», которые посетили в прошлом году свыше 224 тысяч человек. Эти мероприятия способствуют сохранению уникальной природы региона и повышению привлекательности туристических маршрутов.

«В текущем году инспекторы изъяли у браконьеров 16 ружей и 152 патрона, общий ущерб оценён в 300 тысяч рублей. Восемь охотников лишены права охотиться. Заведены два уголовных дела по фактам незаконной добычи редких видов животных – казарки и северного оленя, внесённых в Красную книгу Мурманской области. Один из обвиняемых возместил часть ущерба в размере 70 тысяч рублей. Рассмотрение дел запланировано на лето. В прошлом году суд вынес одно постановление: виновному назначен штраф 150 тысяч рублей, лишение права охоты на год и компенсация вреда государству на сумму 240 тысяч рублей. Очевидность успехов наглядно демонстрирует сравнение результатов текущего года с предыдущими показателями: число проведённых рейдов и зафиксированных правонарушений значительно возросло благодаря усовершенствованию надзорных функций», – рассказала Ксения Зинатуллина.

Рассматривая меры наказания, важно подчеркнуть, что несоблюдение правил охоты влечёт административную ответственность, включая штраф размером от 500 рублей до 4 тысяч рублей, возможность конфискации охотничьего инвентаря и запрет на занятие охотой на срок до 2–3 лет. Незаконная охота классифицируется по статье 258 УК РФ и карается штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до 2-х лет. Для случаев нарушения правил рыболовства установлен штраф от 2 до 5 тысяч рублей, возможно также изъятие лодки и оборудования для рыбалки. За нелегальную добычу водных ресурсов (статья 256 УК РФ) положены штрафы от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы продолжительностью до 480 часов или заключение под стражу на срок до 2-х лет. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий сопровождается штрафами: граждане уплачивают от 3 до 4 тысяч рублей, должностные лица – от 15 до 20 тысяч рублей, организации – от 300 до 500 тысяч рублей.

Таким образом, регион последовательно продолжает реализацию комплекса мер, направленных на усиление защиты природных богатств Кольского полуострова, обеспечивая устойчивое развитие региона и сохранение хрупкой арктической природы, отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549554/#&gid=1&pid=1