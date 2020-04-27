Органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области готовы к проведению уборки территорий в весенне-летний период. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Дмитрий Латышев. С учётом текущих погодных условий ожидается, что такие работы будут начаты не ранее второй декады мая, на территориях со значительными запасами снега – в конце мая – начале июня. При этом работы по приведению объектов городского хозяйства в надлежащее состояние после прохождения зимнего периода будут синхронизированы с проведением профилактической дезинфекции общественных пространств.

В настоящий момент на территории региона ещё продолжаются работы по зимней уборке, в которых задействованы 750 единиц техники и около 2700 человек. С начала осенне-зимнего периода с территории муниципалитетов вывезено более 2 млн кубометров снега, за прошедшую неделю объем вывоза составил 66 тысяч кубометров. В связи с наступлением более теплой погоды особое внимание уделяется ускоренному вывозу снега, чтобы снизить вероятность подтопления при весеннем таянии. На постоянном контроле – ход очистки ливневой канализации, на сегодняшний день уровень очистки составляет более 70%.

Обращаясь к главам администраций муниципалитетов, губернатор Андрей Чибис подчеркнул – борьба с COVID-19 не должна повлиять на качество уборки населенных пунктов.

«Сегодня, безусловно, огромные ресурсы и силы тратятся на все мероприятия, связанные с коронавирусом. Но чистота и порядок в населенных пунктах – это вопрос местного значения и ваш приоритет. Прошу всех коллег обратить на это внимание, сейчас – особенно в части очистки от снега», – сказал Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.