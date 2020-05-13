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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.20 09:30

Борьба с COVID–19 продолжается

В период праздничных выходных в Мурманске не прекращалась тотальная дезинфекция мест массового пользования для предотвращения распространения коронавируса. На сегодняшний день уже обработано 77 тысяч кв. метров поверхностей различных объектов.

За последние дни была проведена обработка в 12-ти городских школах. На объектах ОАО «НОВАТЭК» на постоянной основе производится дезинфекция жилых помещений, контрольно-пропускных пунктов, административных зданий путём орошения специальным раствором из бензиновых опрыскивателей.

Кроме того, в аэромобильном госпитале МЧС России, развернутом в Междуречье, проводится специальная обработка средств индивидуальной защиты сотрудников «Центроспаса», а также после завершения всех мероприятий производится дезинфекция помещений госпиталя и обработка средств защиты спасательной роты-РХБЗ путём замачивания в хлорсодержащем растворе и дезинфекция камерным путём. По прибытию техники с пациентами производится специальная обработка машин.

Санобработка будет проводиться поэтапно до локализации угрозы COVID–19.

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