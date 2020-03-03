Борьба со снегом в мурманских дворах продолжается

Сегодня специалисты управления Первомайского административного округа проверили работу управляющей компании во дворах по улице Бабикова. В рейде принял участие депутат Совета депутатов города Мурманска Владимир Буряк.

– Поступило обращение от жителей дома № 11 по улице Бабикова с жалобами на неудовлетворительную работу организации, обслуживающей их придомовую территорию, – прокомментировал Владимир Буряк. – Сейчас техника работает, и мы будем контролировать, чтобы это происходило не только после предупреждения о проверке, а согласно графику.

Пристальное внимание со стороны властей положительно сказывается на качестве работы, выполняемой управляющими компаниями. После предупреждений и штрафов многие из них более серьезно относятся к своим обязанностям и избегают дальнейших нарушений правил благоустройства.

Сами жильцы должны помнить – расчистка дворов в зимний период входит в перечень обязательных работ, производимых обслуживающей организацией. Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.