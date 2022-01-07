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Мурманская область. Арктика (16+)07.01.22 17:00

Бояться потерять работу и заболеть стали меньше, бедности и обвала рубля — больше. Главные страхи 2022 года

В 2022 году россияне чаще всего опасаются остаться без денег, потерять работу и заболеть коронавирусом. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Больше всего в 2022 году россияне боятся остаться без денег или не суметь выплатить кредит: о таких опасениях сообщили 29% опрошенных. По мнению 28%, самое страшное — это потерять хорошую работу или не найти новое место для трудоустройства. Тяжёлой болезни, в том числе коронавируса у себя или у кого-то из близких, боятся 15% респондентов. Ещё 11% опасаются новых потрясений и того, что наступающий год будет хуже, чем 2021-й. Для 8% россиян главный страх в 2022 году — это обвал рубля. По 6% боятся, что дети не получат достойного образования и что антиковидные ограничения в сфере культуры и развлечений будут продлены. Столько же (6%) тревожатся о сохранении отношений в семье или о собственном одиночестве. Ещё 3% переживают, что в будущем году им не удастся отдохнуть за границей из-за по-прежнему закрытых границ. 4% опрошенных назвали другие причины для страха, чаще всего упоминали военные конфликты.

Каждого пятого россиянина (21%) в наступающем году ничего не пугает; «Планирую сменить работу»; «Дважды привит от ковида, чего мне теперь бояться».

Потери работы, бедности и тяжёлой болезни чаще боятся женщины, чем мужчины. Сильному полу больше свойственен страх больших потрясений, обвала рубля и одиночества. Тех, кто опасается не найти новую работу, больше всего среди опрошенных старше 45 лет (33%) и россиян с доходом менее 50 тысяч рублей (35%), последних также тревожит перспектива остаться в новом году без денег (35%). Респонденты в возрасте до 34 лет чаще других боятся заболеть (17%).

По сравнению с декабрем 2020 года, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, стало меньше страхов по поводу потери работы и заражения коронавирусом и чуть больше опасений обвала рубля и остаться без средств к существованию.

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