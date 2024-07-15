Бойцам СВО хотят расширить возможности для получения медпомощи

Военных обслуживают медицинские организации Минобороны, а действие полиса обязательного медицинского страхования на срок службы приостанавливают. Если же боец приехал в отпуск, а подведомственная медорганизация находится слишком далеко, ему приходится решать проблемы со здоровьем у платных врачей. Депутаты разработали законопроект, устраняющий эту несправедливость. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Восстановить права

Сейчас действие полиса ОМС приостанавливают, если человек поступил на военную службу или на службу, приравненную к ней. Полис не действует, пока служба не закончится. Всё это время человека лечат медицинские подразделения и организации Минобороны. Но права получать медпомощь по ОМС военнослужащие лишены. На практике это приводит к ситуациям, когда человек вынужден обращаться к услугам платных врачей. Например, если военнослужащий находится в отпуске, а госпиталь расположен слишком далеко и добраться до него нет возможности.

«Полагаем, что в период мобилизации всех ресурсов государства для поддержания надлежащего и достойного уровня обеспечения военнослужащих, в том числе находящихся на СВО, такая ситуация недопустима», — подчеркнули авторы законопроекта в пояснительной записке.

Законопроект предлагает исключить из закона об обязательном медицинском страховании положение о приостановлении действия полиса ОМС при поступлении на военную службу или приравненную к ней. Сейчас документ ждет заключения правительства и после него будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Законопроект разработан в интересах всех военнослужащих, сказал «Парламентской газете» инициатор документа, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Систему здравоохранения могут ждать серьёзные дополнительные нагрузки, но тем не менее сейчас есть большая потребность в подобной инициативе, подчеркнул парламентарий. Об этом говорит опыт региональных поездок депутатов, в которых они посещали госпитали. Да и в Москве есть необходимость разгрузить военную систему здравоохранения.

Отдельным категориям

Законопроект предлагает решить проблему глобально. Но парламентарии готовы скорректировать документ до внесения в Госдуму после получения заключения кабмина. «Хотя бы для отдельных категорий, для отдельных случаев полис надо возобновлять», — сказал Нилов. Например, когда мобилизованные, добровольцы, контрактники возвращаются в отпуск, на гражданке им нужно дать возможность подлечиться, пройти диспансеризацию, обратиться к терапевту, психологу, психотерапевту, любому другому врачу или пройти исследования по ОМС.

Это здравая инициатива, сказал «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, с законопроектом необходимо внимательно поработать, выслушать профильные ведомства — Минобороны, Минздрав, Минфин и затем уже рассмотреть. В России есть населённые пункты, в которых нет воинских частей. Бывает и так, что части есть, но лечебные учреждения, которые в них находятся, например медпункты, по своему уровню не могут оказывать серьёзную квалифицированную помощь, которая необходима военнослужащему.

Фото: https://gov-murman.ru