Бойцам СВО передан благотворительный груз

200 отдельная гвардейская мотострелковая Печенгская ордена Кутузова бригада вносит неоценимый вклад в проведение специальной военной операции. Помощь бойцам регулярно оказывают правительство Мурманской области и неравнодушные северяне.

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин и заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков приняли участие в передаче благотворительного груза бойцам из Мурманской области, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО.

Груз сформирован по запросу самих военнослужащих.

- От жителей города-героя Мурманска закупили то, что нужно нашим ребятам: противодроновые ружья, портативные радиостанции, антенны, аккумуляторные батареи, - рассказал Юрий Сердечкин. - По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса был отправлен полноприводный автомобиль УАЗ повышенной проходимости.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25307&page=1