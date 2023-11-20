Бойцы 61-й бригады поблагодарили жителей Заполярья за помощь

В рамках партии «Север помогает» очередная партия помощи была оперативно доставлена на передовую в зону СВО.

Срочный сбор медикаментов был объявлен для бойцов 61-й отдельной Киркинесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота. В рамках акции «Север помогает» совместными усилиями регионального отделения партии «Единая Россия» и всех неравнодушных северян удалось оперативно закупить и доставить медикаменты военнослужащим.

«Объединив усилия и возможности удалось отработать очень срочный запрос наших ребят с передовой, морпехов 61-й отдельной бригады морской пехоты! За сутки была собрана огромная сумма на медикаменты. Сегодня эти слова благодарности от наших воинов звучат в ваш адрес! «Спасибо, что помогаете, спасибо, что вы рядом! Ведь так важно помочь вовремя, когда это так необходимо там, на передовой», – поделилась Наталия Соколова, волонтёр объединения «Север Z Един».

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/bojcy-iz-61-j-brigady-poblagodarili-zapolyare-za-pomosh