Бойцы 80-й Арктической бригады получили очередную партию гуманитарного груза от неравнодушных жителей Заполярья

Маскировочные сети, нашлемники, средства связи, пауэрбанки, радиостанции, запасные батареи, ложные цели, миномёты, медикаменты и многое другое общим весом свыше 500 килограммов передал Народный фронт бойцам на курском направлении.

Маскировочные сети, нашлемники, средства связи, пауэрбанки, радиостанции, запасные батареи, ложные цели, миномёты, медикаменты и многое другое общим весом свыше 500 килограммов передал Народный фронт бойцам на курском направлении.

Собрать партию гуманитарной помощи удалось благодаря волонтёрам общественной организации «Рокот 51», регулярно поддерживающей наших бойцов в зоне СВО, компаниям «Союз» и «ИТФ».

На донецком направлении генераторы, переданные Народным фронтом, активно используются для работы в блиндажах. А приобретённые для защитников радиостанции позволяют им держать связь между собой.

Морпехи от души благодарят всех неравнодушных жителей Мурманской области за помощь.

Особенно почётная задача – передавать бойцам детские рисунки и письма. В этот раз на передовую доставили бумажные приветы от учеников третьего класса одной из школ.

Фото и видео: https://vk.com/nf_murmansk51?z=video-69761571_456241913%2F679ae5e6918df60dc6