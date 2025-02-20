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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.25 09:30

Бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области - президент Владимир Путин

За сутки потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортёра, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки...

Министерство обороны Российской Федерации 19 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Вчера бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области, заявил президент Владимир Путин. «Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника», — сказал глава государства.

Путин добавил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение подразделениям танковой, тяжёлой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трёх бригад территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина и Суджа. Отражено две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Бондаревка, Дмитрюков, Замостье, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Боромля, Веселовка, Журавка и Ободы в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортёра, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, в том числе «Panzerhaubitze 2000» производства Германии, четыре артиллерийских орудия, четыре миномёта, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО «Ольха», две станции радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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