Бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области - президент Владимир Путин
Министерство обороны Российской Федерации 19 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.
Вчера бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области, заявил президент Владимир Путин. «Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника», — сказал глава государства.
Путин добавил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение подразделениям танковой, тяжёлой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трёх бригад территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина и Суджа. Отражено две контратаки противника.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Бондаревка, Дмитрюков, Замостье, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Боромля, Веселовка, Журавка и Ободы в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортёра, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, в том числе «Panzerhaubitze 2000» производства Германии, четыре артиллерийских орудия, четыре миномёта, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО «Ольха», две станции радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».
Фото и видео: https://vk.com/mil