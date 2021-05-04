Бойцы ОСН «Айсберг» полностью оправдали своё звание

В спорткомплексе «Атлет» города Апатиты 2 мая прошёл Чемпионат Мурманской области по дзюдо среди взрослых спортсменов. Побороться за награды турнира на татами «Атлета» вышли лучшие дзюдоисты из различных городов Мурманской области.

На чемпионат также заявилась представительная команда борцов УФСИН России по Мурманской области, в которую вошли сотрудники отдела специального назначения «Айсберг».

Впечатляющий состав участников определил и по-спортивному злой, неуступчивый характер каждой встречи на татами. Но ребята из ОСН «Айсберг» полностью оправдали своё высокое звание бойцов спецподразделения, завоевав на чемпионате медали всех достоинств.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, начало положили Павел Епифановский и Владислав Сигаев, заявившиеся в одной весовой категории до 90 кг. Павел завоевал «бронзу», а Владислав в упорной финальной схватке добыл «серебро».

Медальный почин блестяще дополнили тяжеловесы. Михаил Дьячков выиграл чемпионский титул в весе до 100 кг. Виталий Нагорный также стал обладателем «золота», но в супертяжёлой категории 100+кг.

По словам самих спортсменов, для них успех на областном турнире весом ещё и тем, что это было их первое выступление на чемпионате именно по дзюдо. Ребята являются кандидатами в мастера спорта по самбо и успешно выступают именно в этом виде спортивного единоборства не только на региональных соревнованиях, но и на всероссийских турнирах.