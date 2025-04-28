«Божья коровка» выходит с отчётным концертом на сцену «Кировки»

«Здесь все свои» - под таким названием 24 мая в 18.00 в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова состоится концерт, который подарит зрителям уникальную возможность погрузиться в мир танца в исполнении хореографического ансамбля «Божья коровка».

Как сообщает vk.com/odkkirova, этот образцовый самодеятельный коллектив из г. Гаджиево, завоевавший Гран-при на множестве международных, всероссийских и областных конкурсах и фестивалях, вновь продемонстрирует своё искусство и неугасимую страсть к танцу на главной сцене Кольского Заполярья.

«Божья коровка» — это настоящая большая танцевальная семья, в которую входят 250 участников — от самых маленьких - трёхлетних детей, до старших ребят в возрасте до 18 лет. Каждый из них не только учится танцевать, но и раскрывает свой творческий потенциал, развивает фантазию и учится мыслить масштабно. Здесь формируется уникальная атмосфера, где каждый танец — это история, в которую вкладываются эмоции и душа.

«Божья коровка» — это коллектив, где каждый чувствует себя частью большого и важного целого; здесь действительно нет чужих, каждый — свой. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457296988%2Fe9dcc8956fc3b8aa01